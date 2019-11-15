Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве 16−17 ноября состоятся праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Подготовлена обширная развлекательная программа, сообщается на портале мэра столицы.

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Празднование состоится на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» — в московской резиденции Деда Мороза. Гостей ждут интерактивные игры, танцы, выступления музыкальных коллективов и встречи со сказочными героями.

Дед Мороз будет присоединяться к гостям ближе к вечеру, а 16 ноября именинник зажжёт новогоднюю ёлку. Завершится празднование дня рождения дискотекой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Москве начала работать почта Деда Мороза. Отправить новогоднее письмо зимнему волшебнику может любой желающий.

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