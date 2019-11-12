Москва, , 13:04 — REGNUM Самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019−2020 гг. живёт в Великом Устюге, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте в рейтинге самых популярных российских Дед Морозов оказался Кыш Бабай (Татария, резиденция в селе Яна Кырлай), на третьем — Паккайне и Талви Укко (Карелия, город Олонец). В пятёрке лидеров — Саган Убген (Бурятия, Улан-Удэ) и Тол Бабай (Удмуртия, резиденция в селе Шаркан).

Также в топ-10 популярных Дед Морозов в России вошли: Юшто Кугыза (Марий Эл, резиденция в селе Кукнур), Якшамо Атя (Мордовия и Ульяновская область), Ямал Ири (Ямал, посёлок Горнокнязевск), Хель Мучи (Чувашия, этнокомплекс «Ясна») и Соок Ирей (Тува, Кызыл).

Как сообщало ИА REGNUM, самый главный Дед Мороз России празднуется свой День рождения 18 ноября.

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