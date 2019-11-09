Красноярск, , 10:27 — REGNUM Путешествие по 28 городам России начал Всероссийский Дед Мороз, прибыв из Великого Устюга в Красноярск. По прибытии в город 9 ноября Дед Мороз встретился на пресс-конференции с детьми и журналистами.

В Красноярске Дед Мороз планирует пробыть два дня. За это время команда Деда Мороза планирует посетить детей из психоневрологического интерната «Подсолнух», Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства и из общественной организации «Особый ребёнок». Также Дед Мороз нанесёт визиты многодетным семьям.

В дальнейшем Дед Мороз посетит 28 городов России, в которых будет дарить подарки детям в различных социальных учреждениях и отдельным семьям.

За три года своих путешествий по городам России Дед Мороз с командой проехали около 40 тыс. километров и подарила 325 тонн подарков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке городов России к празднованию Нового года. Новогодние ёлки уже начали устанавливать в столице Якутии, в Магадане, Владивостоке и других городах. В Барнауле жителей города собираются порадовать новогодним фейерверком, а в Туле к открытию на главной площади города готовится губернаторский каток.

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