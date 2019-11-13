Москва, , 08:51 — REGNUM На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом 13 ноября рассказала заведующая лабораторий Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, 14 ноября температура воздуха значительно понизится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В Омской области прогнозируется до — 30 градусов ночью и до — 15 градусов днем.

В Иркутской области ожидается до — 40 градусов ночью и до — 14 днем, в Свердловской области ночью до — 25. Кроме того, на Алтайский край и Республику Алтай обрушатся сильные ветра, ожидаются метели, сообщила Паршина «Российской газете».

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Как сообщало ИА REGNUM, изменение погоды может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так как перемена атмосферного давления может привести к недомоганию и обострению хронических заболеваний.

В группе риска находятся люди пожилого возраста, люди с артериальной гипертензией, диабетом, вегетососудистой дистонией и различными психосоматическими расстройствами.

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