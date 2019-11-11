Москва, , 10:13 — REGNUM Высокие для ноября значения температуры воздуха в европейской части России скоро сменятся заморозками. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тепло сохранится в европейских регионах до ночи на 12 ноября. Уже днем, что бывает редко, температура воздуха начнет снижаться, а в ночь на 13 ноября достигнет нуля, а в ряде регионов будут заморозки до — 2 °C.

Тем не менее, до конца недели, как сообщил Вильфанд, в дневное время сохранится «плюсовая» погода, а ночью она будет колебаться около нулевых отметок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в России наступит климатическая зима.