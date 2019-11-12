Омск, , 09:00 — REGNUM На Омскую область надвигаются морозы до минус 20 °C. Столбики термометров могут опуститься до этой отметки уже в ближайшие дни, что ставит под угрозу урожай озимых.

«При таких температурах и отсутствии устойчивого снежного покрова пшеница и рожь промерзают насквозь», — передаёт «12 канал Омск».

Также в зоне риска садовые плодово-ягодные культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы до минус 20 °C в ближайшее время ожидаются и в Томске.

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