Омск, 12 ноября 2019, 09:00 — REGNUM На Омскую область надвигаются морозы до минус 20 °C. Столбики термометров могут опуститься до этой отметки уже в ближайшие дни, что ставит под угрозу урожай озимых.
«При таких температурах и отсутствии устойчивого снежного покрова пшеница и рожь промерзают насквозь», — передаёт «12 канал Омск».
Также в зоне риска садовые плодово-ягодные культуры.
Как сообщало ИА REGNUM, морозы до минус 20 °C в ближайшее время ожидаются и в Томске.
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