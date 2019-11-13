Москва, , 08:30 — REGNUM Бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый по коррупционной статье к длительному сроку лишения свободы, получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката осуждённого Валерию Туникову.

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Отмечается, что такая мера была применена комиссией «Лефортово» перед его переводом из СИЗО в изолятор «Медведь», где Захарченко будет готовиться к отъезду в колонию. При этом, по словам адвоката, никакого повода для смены статуса сам осуждённый во время пребывания в «Лефортово» не давал — он не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. Туникова полагает, что статус ему присвоили на основании некой оперативной информации, очевидно, полученной из ФСБ.

Теперь в личном деле полковника Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих. Новый статус также значительно отягчит режим его содержания в колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко, осудив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по обвинению во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Кроме того, Захарченко также лишили звания полковника, государственных наград и медалей.

В середине октября Московский городской суд принял решение о смягчении приговора Захарченко. Из ранее вынесенного приговора был исключён квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В этой связи срок лишения свободы бывшему полковнику был сокращён на полгода — с 13 лет до 12 лет и шести месяцев.

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