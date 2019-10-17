Москва, , 22:45 — REGNUM Московский городской суд на заседании 17 октября принял решение о смягчении приговора осуждённому за коррупционные преступления экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Суд постановил исключить из ранее вынесенного приговора квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем срок лишения свободы Захарченко был сокращён на полгода — с 13 лет до 12 лет и шести месяцев.

Напомним, в июне Пресненский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Кроме этого, Захарченко был лишён специального звания полковника, государственных наград и права занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет, также ему был назначен штрафу в размере 117 млн 990 тысяч рублей.

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