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Экс-полковник Захарченко осуждён на 13 лет

Происшествия

И штрафу в размере 117 млн рублей

Москва, 10 июня 2019, 17:06 — REGNUM  Экс-полковник Дмитрий Захарченко получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор 10 июня огласила судья Елена Абрамова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

'Период нахождения Захарченко под стражей в следственном изоляторе зачесть в срок лишения свободы», — сказала судья.

Обвинение требовало для бывшего полковника 15,5 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 млн рублей.

Один из эпизодов обвинения, получение взятки в размере 800 тысяч долларов от от владельца ресторанов сети «Ла Маре» Мехди Дусса, суд счёл не доказанным.

Дмитрия Захарченко лишили звания полковника, государственных наград и медалей.

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Дело Захарченко
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