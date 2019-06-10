Экс-полковник Захарченко осуждён на 13 лет

Москва, , 17:06 — REGNUM Экс-полковник Дмитрий Захарченко получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор 10 июня огласила судья Елена Абрамова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

'Период нахождения Захарченко под стражей в следственном изоляторе зачесть в срок лишения свободы», — сказала судья.

Обвинение требовало для бывшего полковника 15,5 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 млн рублей.

Один из эпизодов обвинения, получение взятки в размере 800 тысяч долларов от от владельца ресторанов сети «Ла Маре» Мехди Дусса, суд счёл не доказанным.

Дмитрия Захарченко лишили звания полковника, государственных наград и медалей.