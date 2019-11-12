Тбилиси, 12 ноября 2019, 18:02 — REGNUM Сокращение числа приезжающих в Грузию российских туристов удалось частично компенсировать гостями из других стран, сообщили 12 ноября в грузинской национальной администрации туризма.
Отмечается, что за первые десять месяцев этого года число международных туристов в Грузии составило 8 020 230, что является рекордом.
«Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,8%», — отметили в ведомстве.
Во II квартале доходы от международных поездок в Грузию составили $68 млн (рост + 8,4%).
При этом ведомство отмечает, что поток туристов из России снижается. Однако власти Грузии ведут «активные маркетинговые кампании в США, странах ЕС», в том числе в Прибалтике. Привлекаются туристы из стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Центральной Азии, Узбекистана, Казахстана.
«Национальная администрация туризма усердно работала над тем, чтобы максимизировать потери от одного рынка для роста других туристических рынков», — отметили в ведомстве.
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Напомним, падение турпотока из России в Грузию связано с приостановлением Москвой авиасообщений с этой страной на фоне дипломатического скандала.
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