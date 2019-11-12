Тбилиси, , 18:02 — REGNUM Сокращение числа приезжающих в Грузию российских туристов удалось частично компенсировать гостями из других стран, сообщили 12 ноября в грузинской национальной администрации туризма.

Отмечается, что за первые десять месяцев этого года число международных туристов в Грузии составило 8 020 230, что является рекордом.

«Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,8%», — отметили в ведомстве.

Во II квартале доходы от международных поездок в Грузию составили $68 млн (рост + 8,4%).

При этом ведомство отмечает, что поток туристов из России снижается. Однако власти Грузии ведут «активные маркетинговые кампании в США, странах ЕС», в том числе в Прибалтике. Привлекаются туристы из стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Центральной Азии, Узбекистана, Казахстана.

«Национальная администрация туризма усердно работала над тем, чтобы максимизировать потери от одного рынка для роста других туристических рынков», — отметили в ведомстве.

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Напомним, падение турпотока из России в Грузию связано с приостановлением Москвой авиасообщений с этой страной на фоне дипломатического скандала.

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