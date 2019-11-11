Тбилиси, , 20:16 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии признала Майю Гомури, Омара Сехниашвили и Мирзу Липартелиани пострадавшими во время событий, развернувшихся в Тбилиси 20−21 июня. Соответствующее заявление представитель прокуратуры сделал 11 ноября.

По информации прокуратуры, заключение о признании этих трех граждан пострадавшими было сделано в результате проведенного расследования, заключений судебно-медицинской экспертизы и дополнительных следственных действий, проведенных по отдельным эпизодам возможных преступлений.

«В рамках расследования было проведено несколько сотен следственных действий, допрошено более 600 лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, изучены видеоматериалы развернувшихся на территории у здания парламента событий. Назначена экспертиза», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве не исключают, что статус пострадавших будет присвоен и другим участникам событий 20−21 июня, о чем периодически обещают информировать общественность.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались акции протеста, спровоцированные членами оппозиционных «Национального движения» и «Европейской Грузии». Формальным поводом для протестного движения стал визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который должен был вести в здании парламента Грузии сессию Межпарламентской ассамблеи православия в ранге председателя этой организации. Соратники экс-президента Саакашвили сорвали заседание почти в самом начале, нанесли оскорбления российскому депутату и мобилизовали у здания парламента своих сторонников. В ходе акции протеста в ночь с 20 на 21 июня участники акции, большинство которых составляли натренированные молодые мужчины, пошли на штурм здания парламента. После крайнего обострения ситуации правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга. Полиция и спецназ применили спецсредства, в результате чего несколько человек получили телесные повреждения. В том числе, Майя Гомури, которая осталась без глаза.

Оппозиция обвинила МВД и его тогдашнего руководителя в незаконных и негуманных действиях и потребовала его отставки. Спустя несколько месяцев глава МВД Георгий Гахария был повышен до должности премьер-министра Грузии.