Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе считает, что до восстановления авиасообщения с Россией Грузии остается сделать всего один шаг — а именно адекватно оценить то, что случилось 20 июня. Об этом она заявила в интервью интернет-телевидению «Палитра ТВ», беседуя с ведущей передачи на тему её недавнего очередного визита в Москву и проведенных там встреч.

«Никто, господа, не требует от вас ни признания Абхазии и так называемой Южной Осетии, ни примирения с российскими базами, ни отказа от осуждения оккупации. Просто требуют, и это было видно на всех наших встречах, чтобы было адекватно оценено то, что случилось 20 июня, и чтобы правительство Грузии выразило желание восстановления авиасообщения», — заявила Бурджанадзе, обращаясь в основном к правительству Грузии.

Она подчеркнула, что говорить нужно со всеми, даже с самыми явными врагами, для того, чтобы решать стоящие перед страной проблемы.

Что касается России, то её действия и реакция на инцидент 20 июня с российским депутатом Сергеем Гавриловым и последовавшие за ним события были вполне адекватными, отметила Нино Бурджанадзе, добавив, что правительство Грузии на эти события и на действия грузинской оппозиции отреагировало совершенно неадекватно.

«Представители нашего правительства в своих комментариях по поводу авиасообщения говорят России: вы сами запретили, сами же восстановите, а мы либо скажем спасибо, либо нет. Так не получится. Так мы уже испортили вопрос виз. Где-то в 2016 году президент Путин (а я тогда активно работала с Государственным собранием, Думой и администрацией президента России по вопросу виз) на традиционной пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста телекомпании «Рустави 2» о визах заявил, что готов отменить визы для Грузии. А с нашей стороны ответили: нас вопрос виз не интересует, и если в России хотят, пусть отменят», — напомнила Нино Бурджанадзе и подчеркнула, что вопросы такого уровня подобным образом не решаются.

По её мнению, такое отношение грузинских властей ничто иное как вредительство и служебная халатность, потому что отмена виз нужна не России, граждане которой и без того без виз приезжают в Грузию, а гражданам Грузии.

На вопрос ведущей о том, что конкретно может сделать правительство Грузии для решения вопроса возобновления авиасообщения с Россией, политик ответила, что для этого должны состояться встречи между представителями соответствующих госструктур, в частности, транспортной администрации и министерства экономики. На замечание об отсутствии между странами дипломатических отношений для подобных официальных встреч Нино Бурджанадзе заявила, что встречи между отдельными ведомствами по отдельным конкретным вопросам даже в этих условиях возможны и необходимы.

В заключение она сообщила, что основания для возобновления авиасообщения с Россией в самой России практически готовы и вопрос может быть решён в течение 24 часов.