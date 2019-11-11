Москва, , 13:52 — REGNUM Родные актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем артистки. Об этом сообщается на странице в Instagram, созданной в поддержку Заворотнюк.

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«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B4sSsXcoQDH/

При этом родственники отметили, что читают заявления Разина с «лёгким недоумением», однако присоединяются «к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления» и надеются на их искренность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк медики диагностировали опухоль мозга — глиобластому. Артистка впала в кому и не могла самостоятельно дышать. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а состояние актрисы поддерживали медикаментами. 5 октября Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Лечение актриса продолжила в клинике для тяжелобольных.

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