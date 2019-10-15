Москва, , 12:46 — REGNUM Актриса Анастасия Заворотнюк действительно проходит курс лечения. Сообщение об этом появилось 15 октября на странице в Instagram, созданной родственниками артистки.

Анастасия Заворотнюк Instagram.com/a_zavorotnyuk

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — отмечено в сообщении.

Авторы заметки заявили, что многие сообщения в СМИ не соответствуют действительности. Так, Заворотнюк не впадала в кому, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не теряла память. Также у нее не было паралича или атрофии мышц.

Какое заболевание диагностировано у актрисы, не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, официальной информации о болезни и состоянии Анастасии Заворотнюк нет. Предположительно, у нее диагностирована четвертая стадия злокачественной опухоли мозга.

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