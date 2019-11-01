Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM Супруг артистки Анастасии Заворотнюк — фигурист Петр Чернышев впервые появился на публике после того, как стало известно, что его жена тяжело больна.

31 октября известная фигуристка Татьяна Навка впервые привезла в Санкт-Петербург мультимедиа-мюзикл на льду «Руслан и Людмила».

В мюзикле принял участие Чернышев — он играет роль богатыря Руслана.

На пресс-конференции после мюзикла Чернышев не появился, но журналисты решили, почему-то, узнать у Навки, каково состояние Чернышева, и стали засыпать её вопросами.

«В каком смысле «как он себя чувствует»? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо», — сказала Навка.

Позднее на сайте мюзикла Навки появилось заявление, что все средства, которые компания соберет от показа спектакля «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» пойдут в поддержку Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниям.