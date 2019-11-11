Москва, , 10:34 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, президент России Владимир Путин приветствовал участников X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит Самарканде (Узбекистан), сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Узбекистан впервые проведёт акцию официального российского клуба «Валдай»

Президент отметил, что Азия — самая большая и густонаселенная часть света — вполне закономерно играет растущую роль в мировой политике и экономике.

«На конференции предстоит рассмотреть возможность многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве в контексте глобальных угроз и вызовов», — подчеркнул Путин и пожелал участникам плодотворных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» завершает программу Года Востока в Валдайском клубе.

Ранее в сюжете: В Узбекистане назвали дату заседания азиатской конференции клуба «Валдай»