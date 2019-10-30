Ташкент, , 12:13 — REGNUM В узбекском городе Самарканде впервые пройдет ежегодная Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», темой конференции станет «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка», сообщает МИД Узбекистана.

«Клуб выбрал местом проведения 10-й юбилейной Азиатской конференции Узбекистан, одну из ведущих стран Центральной Азии. Политический курс усиления регионального сотрудничества нового президента страны Шавката Мирзиёева, поддержанный лидерами соседних стран, кардинальным образом изменил атмосферу взаимоотношений в Центральной Азии», говорится в сообщении.

МИД Узбекистана отмечает, что «президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Ежегодной Валдайской конференции-2019, рассуждая о принципах взаимодействия между азиатскими странами, по сути, описал новый мировой порядок будущего» и «участники десятой Азиатской конференции проанализируют взгляды мировых и региональных лидеров, предложат свои идеи относительно будущего этого пространства».

Указывая на значимость дискуссионного клуба, внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что с момента его создания более 1000 экспертов из 74 стран приняли участие в его работе.

«Несмотря на свой относительно небольшой возраст, эта дискуссионная площадка признана международным экспертным сообществом одной из авторитетных», подчеркивает МИД Узбекистана.

Продолжая отмечать достоинства клуба, МИД Узбекистана указывает, что «клуб собирает лучших экспертов, аналитиков и специалистов в разных областях со всего мира, имеющих определённое влияние и участвующих в процессах выработки решений по важнейшим проблемам, и предлагает для обсуждения самые актуальные вопросы мировой экономики и политики».

Партнером Валдайского клуба в организации Азиатской конференции этого года выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, в ней примут участие более 70 экспертов из 11 стран, в частности из Узбекистана, России, Казахстана, Киргизии, Китая, Индии, Таджикистана, Германии, Филиппин, Японии, Швеции.

Также, в мероприятии примут представители западных стран: член-корреспондент Института изучения мира во Франкфурте Ханс-Йоахим Шпангер; доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета Грегори Саймонс; научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Среди представителей крупнейших азиатских держав — старший научный сотрудник Sasakawa Peace Foundation Тайсукэ Абиру; профессор Института международных исследований Университета Фудань Чжао Хуашэн; исполнительный директор Филиппинского центра футурологии Алан Ортиз и другие.

С российской стороны в конференции примут участие начальник отдела аналитического сопровождения Департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии Виктор Шахматов; руководитель лаборатории Евразийских исследований Московской школы управления «Сколково» Гаухар Нургалиева; председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий; директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов; программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и другие.

Узбекистан будут представлять секретарь Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.

В ходе работы конференции будут рассмотрены наиболее актуальные проблемы региона с учётом масштабных перемен на мировой арене. Тема международной безопасности и развития макрорегиональной устойчивости займёт важное место в повестке обсуждаемых вопросов.

Интересной обещает быть сессия по совместному развитию регионального сотрудничества, посвящённая поиску путей повышения уровня глобальной стабильности в условиях современного состояния мировой экономики, перед которой возникают сложные вызовы — торговые войны и односторонние санкции. Особое внимание будет уделено также обсуждению перспектив и подходов к будущему Азии.

«Будущее двухстороннего диалога Узбекистана и России вынесено в тему отдельной сессии. Предметом обсуждения станет состояние двухсторонних отношений, а также поиск новых форм и направлений сотрудничества двух государств», подчеркивает МИД Узбекистана.