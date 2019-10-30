Ташкент, , 09:20 — REGNUM Десятая азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» состоится 10−11 ноябре в Самарканде, сообщает издание «Новости Узбекистана».

Отмечается, что темой заседания клуба станет «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка». Планируется, что в конференции примут участие 60 экспертов из 11 стран мира.

В рамках программы мероприятия состоится двусторонняя сессия между экспертами России и Узбекистана, а также сессии с участием зарубежных специалистов. Участники конференции рассмотрят вопросы региональной и глобальной безопасности, вопросы экономического сотрудничества, а также роль Туркестана в мировой геополитике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Сочи состоялось XVI заседание международного клуба «Валдай», в котором приняли участие главы России, Казахстана, Филиппин, Азербайджана и король Иордании.

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