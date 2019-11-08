Москва, , 11:28 — REGNUM Жители России назвали самые запомнившиеся события в октябре 2019 года. На первом месте — встречи и визиты президента РФ Владимира Путина (визит в Саудовскую Аравию, переговоры с президентом Турции и др.) (8%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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На втором месте — саммит «Россия — Африка»: списание Россией долга в размере $20 млрд странам Африки (8%), на третьем — события в Сирии: вывод американских войск, совместный патруль сирийско-турецкой границы Россией и Турцией (6%).

Также граждан РФ в октябре 2019 года волновал прорыв дамбы в Красноярском крае и гибель работников золотодобывающей артели (5%), события в Украине: президентство Владимира Зеленского, ситуация на Донбассе (3%) и региональные события: выборы, деятельность глав регионов и др. (по 3%).

Примечательно, что 26% опрошенных заявили, что «в октябре нет запомнившихся событий», а 23% затруднились дать ответ.

Опрос проведён 24 — 30 октября 2019 года в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены 1616 человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, главным событием в июне 2019 года стала «прямая линия» с президентом России: Владимиром Путиным.

Подробности: Главное событие июня — «прямая линия» с президентом России: опрос

Граждане России назвали главные события в мае