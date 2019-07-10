Москва, , 09:46 — REGNUM

Жители России назвали самые запомнившиеся события в июне 2019 года. На первом месте — прямая линия с президентом России Владимиром Путиным (16%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На втором месте — наводнение в Иркутской области (10%), на третьем — саммит G20 в японской Осаке (9%).

Также граждан РФ в июне 2019 года волновали личные события, происходящие в их жизни, и российско-грузинский конфликт, антироссийские выступления в Грузии (по 7%).

Примечательно, что 17% опрошенных заявили, что «нет запомнившихся событий в апреле», а 19% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года. Опрошены 1608 человек старше 18 в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года жители России назвали самым запомнившимся событием победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

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