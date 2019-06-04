Граждане России назвали главные события в мае

Москва, , 11:36 — REGNUM Жители России назвали самые запомнившиеся события в мае 2019 года. На первом месте — победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины и его первые инициативы (19%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На втором месте — крушение Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» (11%), на третьем — чемпионат мира по хоккею 2019 в Словакии и празднование Дня Победы (по 8%).

Также граждан РФ в мае 2019 года волновали личные события из жизни респондентов (8%) и протест в Екатеринбурге против строительства православного храма (5%).

Примечательно, что 17% опрошенных заявили, что «нет запомнившихся событий в мае», ещё 17% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины второй месяц находятся в поле интереса жителей России. В апреле выборы назвали самым запомнившимся событием (28%).

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