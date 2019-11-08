Оренбург, , 20:05 — REGNUM Промышленный суд Оренбурга оставил известного многодетного священника Николая С. под стражей, удовлетворив ходатайство следствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

В СИЗО Николай С. проведет еще три месяца — до 12 февраля 2020 года.

Стоит отметить, что судебное заседание, где решался вопрос о мере пресечения для священника, началось с опозданием. Начало было запланировано на 14:00 местного времени (12:00 мск), однако из-за опоздания адвоката рассматривать ходатайство следствия стали позже — в 15:00. В общей сложности заседание длилось почти семь часов — с учетом времени, которое судья провела в совещательной комнате, сообщили в Промышленном районном суде Оренбурга.

Напомним, сегодня, 8 ноября, меру пресечения продлили и членам семьи священника, которые обвиняются в незаконном лишении свободы детей. Дочь и зять Николая С. оставлены в СИЗО также до 12 февраля 2020 года.

Стоит отметить, 25 сентября дело о мере пресечения рассматривалось в Ленинском районном суде Оренбурга. Сегодня, 8 сентября, заседание прошло в Промышленном райсуде города. Как пояснили в судебной инстанции, это связано с тем, что Николай С. пребывает в СИЗО, который расположен на территории Промышленного района Оренбурга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, священник был задержан в сентябре и заключен под стражу до 12 ноября. Ему предъявлено обвинение в развратных действиях и изнасиловании детей, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По данным следствия, потерпевшими признаны семь детей, находившихся под опекой или удочеренных Николаем С. Приняты меры по оказанию им психологической помощи и изоляции от возможного негативного воздействия.

Как сообщает минсоцразвития, после скандала семью священника лишили опеки над восемью детьми, а в отношении одного усыновленного ребенка вопрос решался в суде.

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