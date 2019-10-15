Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбургской области бывшего настоятеля Саракташской обители милосердия Николая С., который находится под стражей, лишили опеки над восемью детьми. Еще в отношении одного ребенка, который был усыновлен, вопрос решается через суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минсоцразвития региона.

В ведомстве подчеркнули, что все изъятые из семьи священника дети, не оставлены без внимания. В настоящее время шесть ребят находятся в Оренбургском санаторном доме детства, один — в социально-реабилитационном центре, один учится в техникуме и еще один продолжает учебу в коррекционной школе.

Бывшие опекуны вправе навещать детей. Пока, по словам чиновников, такого желания семья не изъявила. Здесь стоит отметить, что священник находится под стражей, а его супруга, по данным информресурсов, была госпитализирована из-за обострения заболевания после задержания мужа и дочери с зятем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известного священника Николая С. задержали в сентябре и обвинили в преступлении против половой неприкосновенности детей. Он отстранён от должности настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. Кроме того, задержаны дочь священника с супругом. Им инкриминируют незаконное лишение свободы в отношении детей.

Стоит отметить, на сайте обители опубликована информация о том, что с 1992 года в семье воспитывалось 70 детей-сирот. Между тем, чиновники заявили, что за этот период под опекой находились 52 ребенка.

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