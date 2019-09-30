Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 14:28 — REGNUM В Саракташе Оренбургской области в обители милосердия днём 30 сентября отслужили молебен в поддержку арестованного многодетного священника Николая С., которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает портал 56orb.ru.

По данным информресурса, на богослужении собрались около 100 человек, некоторые прихожане не сдерживали слез.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Николая С. возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с января по август 2018 года батюшка неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных детей развратные действия, а также совершил изнасилование одной из девочек. В отношении священника избрана мера пресечения — заключение под стражу. Протоиерей Николай С. запрещён в священнослужении на время ведения следствия.

Стоит отметить, на сайте Свято-Троицкой Симоновой обители милосердия опубликовано заявление воспитанников отца Николая и его супруги. Совершеннолетние воспитанники назвали арест отца беззаконием и сообщили, что обратились к омбудсмену, в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, Госдуму. По мнению выросших детей, «воспользовавшись незрелостью подростков, кто-то целенаправленно фабрикует доказательства страшной клеветы».

В интернете также появилось видеозаявление супруги священника, которая также считает, что ее муж невиновен. Она не исключает того, что и ее могут арестовать.

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