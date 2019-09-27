Оренбург, , 08:14 — REGNUM Оренбургский священник Николай Стремский может отправиться в колонию на срок до 20 лет. Такое наказание предусмотрено по самому тяжёлому обвинению из тех, что ему предъявили следственные органы.

По части 4 статьи 131 УК России («Изнасилование») речь идёт о преступлении против несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Санкция предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Меньшее наказание предусматривает часть 3 статьи 135 («Развратные действия»). По ней ему грозит от 5 и до 12 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Стремский арестован до 12 ноября и отстранён от служения. Следователи считают, что от его действий пострадали семеро детей. Одна из девочек якобы была изнасилована, а в отношении ещё шестерых несовершеннолетних совершены развратные действия.

Также арестованы приёмная дочь батюшки и её супруг. Им вменили незаконное ограничение свободы детей.

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