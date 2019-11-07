Москва, , 10:53 — REGNUM Самым лучшим горнолыжным курортом России для открытия горнолыжного сезона 2019−2020 гг. является курорт «Шерегеш» в Таштагольском районе Кемеровской области. Там сезон открывается 16 ноября, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался курорт «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области (открытие 9 ноября), на третьем — «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии (открыли 2 ноября).

Также в топ-5 2019 по популярности у туристов и инфраструктуры курортов вошли курорт «Гора Белая» в Нижнем Тагиле Свердловской области (открытие 23 ноября) и «Архыз» в Карачаево-Черкесии (1 декабря).

Как сообщало ИА REGNUM, в России на горных лыжах и сноубордах на 300 горнолыжных курортах и комплексах ежегодно катаются порядка 4 млн человек.

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