Москва, , 11:26 — REGNUM Самым лучшим горнолыжным курортом России на сезон 2019−2020 гг. является Красная Поляна («Роза Хутор») в Сочи. За него отдали голоса 27% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте по популярности зимнего отдыха — курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома, 18% голосов), на третьем — курорты Карачаево-Черкесии (Архыз, Домбай, 13%).

В пятерку лидеров вошли курорты Алтайского края (Белокуриха) и курорты Южного Урала (Завьялиха, Солнечная долина).

Также в топ-10 лучших мест для отдыха горнолыжников оказались: курорты Среднего Урала (Гора Белая), курорты Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро), Шерегеш в Кемеровской области, Свияжские холмы в Татарии и Бобровый лог в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезон 2018−2 019 гг. лидером в рейтинге лучших горнолыжных курортов России также была названа Красная Поляна («Роза Хутор» и «Горки Город») в Сочи.

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