Топ-10 лучших горнолыжных курортов России

Москва, , 12:15 — REGNUM Лидером в рейтинге лучших горнолыжных курортов России на сезон 2018−29 019 гг. является Красная Поляна («Роза Хутор» и «Горки Город») в Сочи. Курорт в этом зимнем сезоне планируют посетить 1,3 млн туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

На втором месте «Шерегеш» (Кемеровская область), туда поедут 1 млн любителей горных лыж и сноубородов, на третьем «Сорочаны» (Московская область) — 0,5 тыс. туристов. В пятерке лидеров оказались Домбай (Карачаево-Черкесия) и «Бобровый лог» (Красноярск) — по 300 тыс. отдыхающих.

Также в Топ-10 вошли такие горнолыжные курорты России, как «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) — 250 тыс туристов, «Игора» (Ленинградская область) — более 200 тыс., «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), — более 200 тыс., «Свияжские холмы» (Казань, Татария) — 200 тыс. и «Гора Белая» (Нижний Тагил, Свердловская область), — 200 тыс. туристов.

Отмечается, что в России на горных лыжах и сноубордах на 300 горнолыжных курортах и комплексах ежегодно катаются порядка 4 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM. в Кабардино-Балкарии дан старт горнолыжному сезону. В первые зимние выходные здесь опробовали трассы для катания около 2 тысяч туристов.

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