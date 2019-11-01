Москва, , 11:55 — REGNUM Фонду борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального не удалось оспорить внесение ФБК в список иностранных агентов. Это решение было признано законным. Такой вердикт сегодня, 1 ноября, вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Читайте также: Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Служители Фемиды отказались удовлетворить требование ФБК о признании незаконными действий Минюста РФ по внесению фонда в реестр НКО-иноагентов.

Также по теме: Найден иностранный спонсор Фонда борьбы с коррупцией

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Так, был установлен факт иностранного финансирования. СМИ сообщили об испанском подданном, который перевёл ФБК около 140 тыс. рублей, желая помочь организации. Кроме того, российский гражданин Михаил Маслихов также перевёл для ФБК деньги из-за рубежа — с территории США, объяснив это также желанием помочь фонду в борьбе с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: ФБК пытается оспорить статус иноагента. Эксперты настроены скептически