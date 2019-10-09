Москва, , 12:34 — REGNUM Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагентов, установлен в ходе проведенного контроля за ее деятельностью.

Напомним, закон об НКО — иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он обязывает НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус «иностранных агентов» с последующим занесением в специальный реестр.

НКО — «иностранные агенты» обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

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