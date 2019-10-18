Москва, , 15:54 — REGNUM Испанский подданный Роберто Фабио Монда Карденас перевел около 140 тыс. рублей так называемому Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), который был признан иностранным агентом. Об этом сообщает 18 октября сетевое издание «Медуза».

Имя испанца указано в реестре лиц, которым власти королевства выдали лицензию на контроль доступа на общественные развлекательные мероприятия в 2016 году. Это человек также указан на объявлении о соревнованиях по боксу, кикбоксингу и муй-тай в 2015 году, и он же снялся в эпизодической роли в испанском фильме о боксе La Distancia в 2006 году.

Роберта Монда подтвердил изданию, что переводил ФБК деньги, желая помочь организации.

Кроме того, российский гражданин Михаил Маслихов также перевел для ФБК деньги из-за рубежа — с территории США. Он пояснил, что хотел помочь фонду в борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФБК оппозиционного блогера Алексея Навального был включен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Изображение платежного документа, якобы подтверждающего заграничный перевод, появилось в сети.

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