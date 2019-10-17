Барселона, Испания, , 16:01 — REGNUM К протестному студенческому шествию в Барселоне присоединилось почти 25 тыс. человек. Такие данные сообщили в полиции.

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Манифестанты прошли от Барселонского университета до Площади Святого Иакова в Готическом квартале, после чего начали расходиться, пишет ТАСС. Отмечается, что беспорядков в ходе акции допущено не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября, после того, как Верховный суд Испании вынес обвинительный приговор лидерам сторонников независимости за их роль в неудавшемся стремлении к отделению региона в 2017 году. Ситуация резко обострилась вечером 16 октября.

Протестующие поджигали автомобили, а также бросали в офицеров полиции камни. За прошедшую ночь, по данным испанских властей, были ранены 80 человек, в том числе 46 полицейских. 33 человека были арестованы.