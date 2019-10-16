Барселона, Испания, , 15:03 — REGNUM Каталонские политики, осуждённые за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году, отвергли любое проявление насилия со стороны манифестантов в ходе массовых демонстраций. Об этом они заявили сегодня утром, 16 октября, в своих аккаунтах Twitter после ночных беспорядков и нападений на полицейских в Барселоне, Таррагоне, Лериде, Жироне и Сабаделе.

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«Насилие — это всегда путь к проигрышу», — написал в Twitter бывший министр юстиции правительства Каталонии Карлес Мундо.

По его словам, «независимость не может быть превращена в проблему общественного порядка: это демократическое движение, гражданское и мирное».

«Вся поддержка массовым и мирным выступлениям и маршам. Никакого насилия мы неприемлем», — написали политики в соцсети.

https://twitter.com/junqueras/status/1184375083684585472

Такие публикации также сделали бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес, экс-советница по вопросам труда Долорс Басса.

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Как сообщало ИА REGNUM, приговор, который 14 октября вынес Верховный суд Испании в отношении 12 каталонских политиков, которые организовали незаконный референдум о выходе региона из Испании в 2017 года, вызвал яростные протесты по всей Каталонии и привёл к ожесточенным столкновениям с полицией после того, как демонстранты попытались занять международный аэропорт Барселоны. В общей сложности в результате протестных акций пострадали более двух сотен манифестантов, а также более 70 сотрудников полиции.

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