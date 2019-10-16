Барселона, Испания, , 23:51 — REGNUM Столкновения между протестующими и полицейскими начались в центре Барселоны. Об этом 16 октября сообщает ряд испанских СМИ.

Участники акции протеста собрались возле здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии, оттуда их пытаются вытеснить сотрудники полиции. По предварительным данным, в акции принимают участие около 22 тыс. человек.

Демонстранты, предусмотрительно закрыв лица, поджигают мусорные баки и пытаются заблокировать ими улицы. Также они взрывают петарды и бросают камни в полицейских.

Подходы к зоне, где находятся протестующие, блокированы со всех сторон. В небе над местом происшествия барражируют вертолёты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередной волне протестных акций, которая прошла в нескольких крупных городах Каталонии.

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