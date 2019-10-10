Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Количество преподавателей и сотрудников СПбГУ, которое предполагается в рамках проекта нового кампуса вуза в Пушкинском районе, меньше ныне существующего, что может привести к потере наиболее ценных кадров. Такое мнение высказал аспирант факультета международных отношений СПбГУ Ринат Евстигнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Возник вопрос: куда денутся люди? Возможно ‑ и скорее всего — уйдут лучшие, и, конечно, от этого все пострадают. К обсуждению таких проектов надо привлекать и студенческое сообщество, и преподавательский состав. К сожалению, мнение преподавательского состава и студентов не учитывалось», — сказал Евстигнеев.

Он также сообщил, что не имеет ничего против единого кампуса для вуза как такового, но не в столь сложной локации, как поля в районе Шушар на окраине города, куда будет тяжело добираться. «Идея единого кампуса на Васильевском острове была отличной», — напомнил Евстигнеев о другом проекте.

Заметим, такой проект все еще существует: 22 октября по нему пройдут общественные слушания в администрации Василеостровского района. Однако на данный момент руководство СПбГУ, судя по всему, настроено продвигать только проект в Шушарах.

«Сама геолокация вызывает множество вопросов. Если мы обратимся к опыту континентальной Европы, Германии или Франции, там в крупных городах университеты находятся в самом центре. Если возьмем англосаксонские страны, то там есть практика выноса кампусов за границу территории больших городов, но такие города и вузы изначально так планировались, они живут там уже несколько столетий», — сказал Евстигнеев.

Он назвал «безусловной ошибкой» вынос естественных факультетов СПбГУ в Петергоф в 1970-х годах — тогда тоже планировали строить там общий кампус, но планы поменялись. «Это говорит об отсутствии стратегии», — полагает аспирант.

Если же единый кампус все же будет создан, где бы это ни произошло, он должен соответствовать всем мировым стандартам, причем актуальным не на момент начала строительства, а на дату сдачи объекта в эксплуатацию.

«Тот проект, который мы видели, не могу сказать, что по конкурентоспособности как-то им соответствует. Кроме того, на западе в таких кампусах у каждого факультета и колледжа свой отдельный кампус, свое здание в рамках единого комплекса — данный проект этого не предполагает», — сообщил Евстигнеев.

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Напомним, единый кампус СПбГУ планируется построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся, которых обеспечат местами в общежитиях независимо от места регистрации. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза. на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет.

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Группа преподавателей и выпускников СПбГУ выступила с открытым письмом, в котором они подвергли резкой критике идею кампуса на окраине города.

По их мнению, возможность обучения в исторических зданиях в центре Северной столицы России всегда являлась конкурентным преимуществом СПбГУ, привлекающим хороших абитуриентов.

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