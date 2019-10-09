Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Перенос СПбГУ из центра Петербурга на земли совхоза «Детскосельский» на окраине города подкосит научную базу вуза, лучшие преподаватели уволятся, а иностранные студенты вряд ли захотят жить в полях. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент Высшей школы экономики, бывший преподаватель и выпускник СПбГУ Дмитрий Дубровский.

«Университет — это традиция, но порвать ее очень легко. Достаточно перевезти университет. Мне не известен ни один успешный пример географического переноса вуза. Сейчас пытаются убрать университет из города, а город — из университета», — сказал Дубровский.

Он убежден, что исторические здания в центре северной столицы, которые ныне занимает вуз, включая Двенадцать коллегий, просто останутся пустовать и ветшать — они слишком дорогие и невыгодные для инвесторов, так как находятся под максимальной охраной КГИОП.

Дубровский уверен, что и самые сильные преподаватели тоже не переедут в Шушары. Если они востребованы на рынке, то найдут себе другое место, а останутся в основном лишь те, кому по какой-то причине некуда идти.

«Университет и так неблестяще выглядит, мягко говоря, на всяких мировых рейтингах, а это, думаю, подкосит очень серьезно реальную научную базу. Все эти ребята [сторонники проекта] относятся к реформам технологически — построить много корпусов, лаборатории, напихать туда много денег. Но наука и образование — это люди. На которых, я считаю, господину [ректору Николаю] Кропачеву и тем, кто продвигает эту идею, искренне плевать. Они считают, что куда скажут, туда люди и поедут. Но крепостного права уже нет», — подчеркивает Дубровский.

Напомним, проект нового кампуса СПбГУ предполагает строительство на неосвоенных землях совхоза «Детскосельский» на южной окраине города. Более 1300 преподавателей, выпускников и студентов уже подписались против такого переноса, называя последствия катастрофическими.

О выделении средств распорядился лично выпускник юрфака этого вуза, премьер-министр Дмитрий Медведев. Кампус будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза, площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м. Там же появятся научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

«Это Нью-Васюки типичные, но очень дорогие. Даже если туда скоростной трамвай проведут, во что я категорически не верю, дорога будет занимать 1,5−2 часа. Кто туда будет ездить из преподавателей? Можно человека «купить», я знаком с американским профессором, который преподает в Назарбаевском университете, он сказал, что ему положили такую зарплату, что за нее он был бы готов учить даже пингвинов в Арктике. Но это просто очень дорого. Они готовы к таким тратам? Или считают, что всё произойдет само собой?» — недоумевает Дмитрий Дубровский.

Он признал, что плюсы в едином кампусе есть, и проект нельзя назвать «совсем идиотским», но это проект уже совершенно другого вуза, не Санкт-Петербургского, а условного университета Пушкинского совхоза. Самое обидное, на его взгляд, то, что прекрасный кампус для СПбГУ можно было бы обустроить в зоне верфей в центре города, которая сейчас не используется.

«Петербург — это особая идентичность, особенная культура, особенный город», — напоминает доцент. На его взгляд, студенты тоже неохотно решатся перебраться из Петербурга, где они ходят мимо Эрмитажа по Неве, в поля, чтобы «рассекать там стекло и бетон». Это может резко уменьшить и число иностранных абитуриентов. Нарушится и связь между обучающимися и профессорским составом.

«В лучшем случае они будут приезжать туда на лекции и уезжать. Прервется общение студентов с преподавателями. Ну да, студенты будут там жить вместе, но преподавателей они не увидят», — сокрушается Дубровский.

Ранее СПбГУ сообщил, что «предложения универсантов по концепции единого кампуса собираются с 2013 года». Но Дмитрию Дубровскому об этом ничего не известно.

«Первый раз слышу. Я до 2015 года работал в СПбГУ, я бы знал. С моим интересом к этим вопросам, видимо, информация распространялась очень кулуарно, если вообще распространялась. Если приближенные придворные господина Кропачева где-то между собой собирали предложения или это делал так называемый Ученый совет, который состоит в основном из придворных сейчас, то, может, это изображалось как общественная активность», — предположил бывший преподаватель вуза.

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