Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступили против планируемого переезда вуза из центра Петербурга в новый кампус, который собираются построить в Пушкинском районе, на окраине города. В сети появилось открытое письмо, под которым продолжают оставлять подписи профессора и доценты вуза, а также выпускники СПбГУ и другие представители высшей школы.

Главное здание СПбГУ — здание Двенадцати коллегий Дарья Драй © ИА REGNUM

В письме отмечается, что 1 октября университетской общественности был представлен проект единого кампуса СПбГУ и сотрудникам позволили до 8 октября высказать свои предложения, однако сама необходимость переезда, а также выбранный для нового кампуса участок в Пушкинском районе обсуждению уже не подлежат.

«Так как публичной дискуссии по этим вопросам, а также обсуждения среди сотрудников или опроса студентов не проводилось и ранее — информация о планируемом переезде существовала лишь в виде слухов и неофициальных отчетов с закрытых заседаний — мы вынуждены высказать своё мнение сейчас», — пишут сотрудники.

Как сообщалось, на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставят инвесторы, 19 млрд — федеральный бюджет, то есть, как уточняют авторы письма, налогоплательщики.

«Конечная стоимость переезда и оснащения нового кампуса будет гораздо выше. Однако столь дорогостоящий проект нанесет безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом», — убеждены противники идеи кампуса.

Основанием для переезда сейчас называют проблему территориальной разобщенности, которая мешает вузу развиваться: различные подразделения и факультеты СПбГУ занимают множество зданий в центре Петербурга, а также в Петергофе.

«Мы понимаем важность этих проблем, однако предлагаемое решение — вывезти все подразделения за город, катастрофически снизив их транспортную доступность — с нашей точки зрения, значительно ухудшит ситуацию. Конечно, в презентации упомянуты различные меры, которые планируется предпринять, например, запуск скоростного трамвая. Напомним, что такого трамвая уже долгие годы не может дождаться Пулково. И любой житель мегаполиса понимает, что даже с учетом подобных нововведений ежедневные поездки между городом и областью почти неизбежно отнимают около трех часов, если не более», — заявляют сотрудники СПбГУ.

Им кажется «крайне показательным» тот факт, что студентов и сотрудников «обошли вниманием как при подготовке проекта, так и в его официальной презентации». В новом кампусе обещают предусмотреть общежития для всех обучающихся, включая уроженцев Петербурга и Ленобласти, но возможность обучения в исторических зданиях в центре Северной столицы России всегда являлась конкурентным преимуществом СПбГУ, привлекающим хороших абитуриентов.

«Уничтожить его, вырвать с корнем историю одного из важнейших российских вузов — не только удар по общенациональному достоянию, но и крайне недальновидный поступок. Интересы сотрудников университета в презентации не упомянуты вовсе. Между тем, они не только пользуются преимуществами жизни в культурной столице, как и студенты СПбГУ. Многие совмещают работу в университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить всё это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города», — полагают недовольные вузовские сотрудники.

Они напоминают о негативных последствиях переезда в 1970-х части факультетов Ленинградского государственного университета в Петергоф, в результате чего «многие блестящие сотрудники и абитуриенты предпочли другие вузы города».

«Мы согласны, что упомянутые в презентации проблемы очень важны, но уверены, что существуют альтернативные пути их решения, которые не приведут к катастрофическим последствиям», — заключают авторы обращения.

Подписанты указывают, что в 2000-е годы СПбГУ получил несколько зданий в центре Петербурга, недалеко от здания Двенадцати коллегий, так что можно было бы расширять вуз в этом районе, хотя это и потребует более кропотливой работы, нежели строительство «в чистом поле».

«Крупные западные университеты, у которых есть здания в центре больших городов — в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне — также дорожат ими, особенно если они связаны с историей вуза. Далеко не каждый университет может похвастаться таким ценным наследством. Получить его и пустить на ветер было бы безумием. Мы полагаем, что сотрудники СПбГУ, студенты и выпускники университета, а также сотрудники и студенты других российских вузов, которым не безразлична судьба образования и науки в России, должны высказать своё мнение и предотвратить надвигающуюся катастрофу», — заключают авторы письма.

Напомним, о выделении средств на создание нового кампуса СПбГУ распорядился лично выпускник юрфака этого вуза, премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза, площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м.

В кампусе обещан научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

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