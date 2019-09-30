Москва, , 12:24 — REGNUM Больше всего людей, которые придерживаются здорового образа жизни — занимаются спортом, не курят и не употребляют алкоголь, — проживают в регионах Северного Кавказа. Об этом говорят данные рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ в 2018 году.

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С 2017 года лидеры списка, представленного агентством «РИА Рейтинг», остались неизменными. Первую строчку в рейтинге занял Дагестан, за ним идут Чеченская Республика и Кабардино-Балкария.

Также в пятёрку лидеров вошли Адыгея, которая годом ранее занимала только 11-е место, и Краснодарский край.

Ещё несколько регионов Северного Кавказа оказались в десятке республик и краёв России, где проживает значительная часть населения, придерживающегося здорового образа жизни. Это Ингушетия, Северная Осетия — Алания и Ставропольский край.

Последние три места в рейтинге занимают Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край. Ранее они также были аутсайдерами. При этом Москва по сравнению с 2017 годом опустилась на две позиции — с 29-й на 31-ю, а Санкт-Петербург, напротив, значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 51-й на 45-ю строку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики связали дефицит мужчин в России с несоблюдением представителями сильного пола правил здорового образа жизни. Так, эксперты отметили, что женщины в меньшей степени привержены вредным привычкам, тщательнее следят за своим здоровьем, внимательно соблюдают рекомендации врачей, правильней питаются. Разрыв между численностью мужчин и женщин в ряде регионов России связан с тем, что российские мужчины традиционно ведут не совсем правильный с точки зрения ЗОЖ образ жизни, чаще заняты на опасных производствах, в гораздо большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

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