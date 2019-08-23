Москва, , 14:55 — REGNUM

Эксперты назвали продукты, которые разоряют кошельки жителей России, придерживающихся здорового образа жизни (ЗОЖ) и здорового питания. Они становятся жертвами пропаганды и агрессивного маркетинга, сообщается на сайте Forbes Life.

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Модная упаковка, «чистый» состав и тренд на «правильное» потребление — это то, что заставляет потребителя выбирать стенд здорового питания.

На первом месте «модных» дорогих продуктов питания — авокадо. Это полезный продукт, в нём много витаминов, клетчатки и совсем нет сахара. Однако потребление слишком большого количества плода может привести к лишнему весу из-за содержания жира в авокадо.

На втором месте — растительное молоко. Оно появилось как альтернатива и замена традиционному молоку для людей с лактозной недостаточностью, аллергией и другими медицинскими противопоказаниями.

Альтернативное молоко подкупает разнообразием — варианты из орехов, кокосовое, конопляное, кунжутное, тыквенное, овсяное и т. д.

Но на самом деле, по словам экспертов, — это эмульсия на водной основе с добавлением масла, сахара и жевательной резинки и только сверху — пара орехов. Частое употребления растительного молока приводит к аллергическими реакциям.

На третьем по дороговизне продуктов для ЗОЖ экзотические продукты — голубая матча (натуральный порошковый чай), фиолетовый батат (вид клубнеплодных растений) и розовая питахайа (плоды нескольких видов кактусов). Потребители забывают, что это не еда, а добавки, что у них могут быть противопоказания — или пищевые, или аллергия на эти красочные блюда.

Сейчас на рынке еды наблюдается бум на правильное, натуральное питание. В моде этикетка о «чистой» продукции, обещание здоровья, отсутствие ГМО. Но эксперты предупреждают, что не стоит увлекаться экзотическими продуктами, которые рекламируют маркетинговые агентства для ЗОЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, здоровое питание — это не ограничения в рационе на короткий срок, а часть здорового образа жизни. Питаться надо разнообразно, сбалансированно, с пользой для здоровья.

Подробности: Роспотребнадзор объяснил, что такое здоровое питание