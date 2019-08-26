Москва, , 14:01 — REGNUM

Неравное количество мужчин и женщин в той или иной степени проявляется практически в каждой стране. Женщины по целому ряду причин живут больше мужчин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможный дефицит мужчин в будущем.

«Женщины в меньшей степени привержены вредным привычкам, тщательнее следят за своим здоровьем, внимательно соблюдают рекомендации врачей, правильней питаются. Да и, как утверждают некоторые ученые, имеют генетическую предрасположенность к более продолжительной жизни.

Что до России, то у нас в большинстве регионов разрыв между численностью мужчин и женщин заметно выше, чем в большинстве иных государств.

Связано это и с тем, что российские мужчины традиционно ведут не совсем правильный с точки зрения ЗОЖ образ жизни, чаще заняты на опасных производствах, в гораздо большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Вряд ли наблюдаемая тенденция существенно переменится в обозримом будущем. То, что сейчас учёные спрогнозировали снижение соотношения мужчин и женщин к 2036 году с 1000:1154 до 1000:1128, во-первых, попадает в статистическую погрешность, во-вторых, даже столь неспешные процессы, характерные для демографических изменений, вряд ли можно с высокой точностью прогнозировать на столь протяженных промежутках времени — за 17 лет очень многое может измениться», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в регионах. В 2019 году в стране на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины, в 2036 году соотношение составит 1 тыс. мужчин к 1128 женщинам.

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