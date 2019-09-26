Москва, , 10:10 — REGNUM Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения в 2019—2020 учебном году, сообщается на сайте ведомства.

Подробности: Названы темы итогового сочинения в 2019—2020 учебном году

Так, для участия в итоговом сочинении (изложении) школьники должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения.

Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, минимально допустимый — 250 слов, объем итогового изложения — 200 слов, минимальный — 150 слов.

Во время написания итогового сочинения запрещено иметь при себе, фото-, аудио — и видеоаппаратуру, справочные материалы, орфографические и толковые словари.

Также участникам итогового сочинения запрещается пользоваться дополнительной литературой (это художественные произведения, мемуары, публицистика и др).

Отмечается, что за нарушения требований Рособрнадзора школьники будут удаляться с экзамена.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговое сочинение (изложение) учащиеся российских школ будут писать 4 декабря 2019 года, а также в дополнительные сроки 5 февраля и 6 мая 2020 года.

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