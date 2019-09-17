Москва, , 07:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, сообщается на сайте Рособрнадзоре.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы ведомства Сергея Кравцова, расписание ЕГЭ составлена таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. Об этом попросили родители выпускников.

В 2020 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября).

Досрочный период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии и литературе, основной — географии, литературе и информатике.

В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам экзаменационной кампании 2019 года в Рособрнадзор от участников экзаменов, их родителей и педагогов поступило около 40 предложений.

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