Москва, , 08:10 — REGNUM Утверждены пять направлений тем итогового сочинения на 2019−2020 учебный год — это «Война и мир» (к 150-летию книги), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она», сообщили в Рособрнадзоре.

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Итоговое сочинение (изложение) учащиеся российских школ будут писать 4 декабря 2019 года, а также в дополнительные сроки 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет"/"незачет». Для выпускников 11 классов оно является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 году темами итогового сочинения были: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

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