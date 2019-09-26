Владивосток, , 07:03 — REGNUM Пострадавшим от паводка жителям Владивостока из резервного фонда города выплачено более 9 млн 800 тыс рублей, сообщается на сайте администрации Владивостока.

5 млн 450 тыс рублей было выплачено по статье «за частичную утрату имущества». Материальную помощь в размере по 50 тыс. рублей получили 109 человек.

290 человек получили за потерю урожая в сумме 2 млн 500 тыс рублей. Что составило в среднем около 9 тыс. рублей на обратившегося за помощью. По 10 тыс. рублей компенсации за утрату имущества первой необходимости получили 113 человек.

С формулировкой «за полную утрату имущества» по 100 тыс. рублей было выплачено семи пострадавшим.

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Всего специальная комиссия администрации Владивостока рассмотрела 864 заявления пострадавших от разгула стихии в августе. По одобренным заявлениям выплаты уже фактически завершены.

Максимально быстро оказать финансовую помощь пострадавшим жителям ранее распорядился глава города Олег Гуменюк.

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