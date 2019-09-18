Хабаровск, , 08:29 — REGNUM 252 млн рублей получил Хабаровский край из резервного фонда РФ на выплаты жителям подтопленных территорий, утратившим жильё в результате амурского паводка, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, по Хабаровскому краю проходит масштабный амурский паводок. В Хабаровске ситуация улучшается, вода уходит. В Комсомольске-на-Амуре уровень Амура падает, но бед добавляет подъём уровня грунтовых вод, сильные дожди. Гребень паводка смещается к Николаевску-на-Амуре. В регионе в зоне подтопления находятся 93 населённых пункта.