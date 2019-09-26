Владивосток, , 05:43 — REGNUM На очередном заседании Думы Владивостока вопрос о повышении зарплаты главе города был снят с повестки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зарплата главы Владивостока составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц, однако, ранее Олег Гуменюк, работая в краевой администрации, согласно представленным им декларациям о доходах, в 2017 году зарабатывал порядка 300 тысяч рублей в месяц, в 2016 году — порядка 235 тысяч рублей.

Ранее главы города не выходили на Думу с предложением поднять себе зарплату, и в этот раз отказ был обусловлен предложением доработать законопроект о повышении зарплат муниципальных служащих высшего звена администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профильный комитет городской Думы уже высказывал своё мнение относительно повышения зарплаты главы города, посчитав повышение нецелесообразным.