Москва, , 13:19 — REGNUM В России растёт число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов, а также увеличивается и доля синтетических наркотиков. Об этом сегодня, 24 сентября, на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

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«В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве таких веществ», — привёл цифры глава ведомства.

Так, совсем недавно была пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, действовавшего на территории Московского региона и Республики Марий Эл. В результате организатор и участники группы были задержаны, изъято лабораторное оборудование и почти 20 кг запрещённых веществ.

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Колокольцев также подчеркнул, что действующая в стране система учёта наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране, предложив детально проработать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года в центре Москвы сотрудники полиции обнаружили у 43-летнего жителя столицы пакет с крупной партией наркотиков. Масса упаковки превышала 340 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средства — героин и ацетилкодеин. Подозреваемый заключён под стражу.

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