Москва, , 11:11 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов, продававший своим коллегам наркотики, задержан в Москве. Об этом сообщает 19 сентября «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Делом продавца запрещенных веществ следователи занимались полгода. Его задержали после продажи другому сотруднику полиции трех пакетов амфетамина за 15 тыс. рублей, из них 5 тыс. «покупатель» обещал отдать позднее. О сделке с клиентами продавец договаривался в соцсетях.

34-летний полицейский, как выяснили следователи, часть посещал дорогие курорты при небольшом официальном доходе. Мужчина с 2007 года служил в ГИБДД. В покупке у него наркотиков подозревают еще нескольких правоохранителей.

«Полицейский наркобарон» покупал наркотики для перепродажи у неизвестного лица, пакеты с ними найдены в его квартире. Возбуждено уголовное дело, подробности преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в центре Москвы задержали мужчину с крупной партией наркотиков.

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