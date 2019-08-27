Москва, , 17:52 — REGNUM

В центре Москвы на улице Подвойского у 43-летнего жителя столицы обнаружили пакет с крупной партией наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции досмотрели автомобиль и обнаружили в нём полимерный пакет с неизвестным веществом. Масса упаковки составляла более 340 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средства — героин и ацетилкодеин.

Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемый заключён под стражу.

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