Москва, , 09:04 — REGNUM Основная причина, по которой необходимо сделать прививку, — чтобы не заразиться гриппом. Один заболевший может заразить 40 здоровых людей, сообщается на сайте Роспотребнадзор.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вторая причина — грипп опасен осложнениями: воспаление лёгких, бронхит, воспаление сердечной мыщцы (миокардит), отит (воспаление уха).

Третья причина — у людей с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистая система, органы дыхания, эндокринная система) грипп вызывает ухудшение состояния.

В ведомстве отметили, что у привитого человека вероятность заболеть гриппом минимальна. В случае заражения болезнь будет протекать в лёгкой формы без осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 4 сентября началась Всероссийская прививочная кампания против гриппа.

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